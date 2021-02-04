На Ставрополье раскрыли серию мошенничеств на 100 млн рублей

Следователи раскрыли уголовное дело против мошенницы из Нефтекумска. В составе банды и сама она нанесла ущерб потерпевшим на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Известно, что всего в преступной группировке

Работали 6 мошенников, пятеро из них сейчас находятся под следствием. А одна - объявлена в розыск.

Выяснилось, что злоумышленница обманным путем вынуждала доверчивых горожан брать потребительские кредиты, а полученные суммы передать ей.

Обосновывала это необходимостью лечить ребенка или потребностью в деньгах на развитие бизнеса.

Частично заемщикам возвращала проценты по взятым кредитам. Мошенница присвоила себе 32 миллиона средств, взятых другими людьми в кредит.

Также злоумышленница «разводила» людей в покупке дорогих автомобилей. Предлагая потерпевшим приобретение машины за 60% от рыночной стоимости, женщина вместе с подельником похитили 64 миллиона рублей.

Всего ущерб нанесен 59 потерпевшим, общая сумма — более 100 миллионов рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае завели уголовное дело на заместителя начальника следственного отдела полиции Кисловодска, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.