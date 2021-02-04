Ставропольцы стали реже менять смартфоны

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала интерес жителей Ставрополья к гаджетам.

Продажи смартфонов остались на том же уровне, что и годом ранее. При этом по сравнению с 2019 годом на 50 процентов выросли продажи носимых устройств - детских и смарт-часов, фитнес-браслетов. Максимально активно в прошлом году ставропольцы покупали смарт-часы. Эти устройства показали самый высокий прирост в продажах - втрое. Чаще всего покупатели делали выбор в пользу Apple, хотя и старались экономить, покупая более доступные по цене модели: средняя цена такой покупки снизилась с 24 000 до 21 000 рублей.

Похожая картина была и у других лидеров рейтинга - Samsung, Huawei. В сегменте фитнес-браслетов вдвое приросли в продажах бренды Honor и Huawei, но при этом так и не смогли догнать по количеству проданных устройств традиционного лидера - Xiaomi. Средняя цена покупки фитнес-браслетов обычно не превышала 2300 рублей. Популярность детских часов выросла на треть, в том числе за счет доступной цены устройств от бренда Jet. Чаще всего ставропольцы тратили до 2500 рублей за детские часы.

В прошлом году в условиях самоизоляции вырос интерес к устройствам, позволяющим контролировать состояние и местонахождение пожилых людей. В среднем на такие часы для своих взрослых родственников ставропольцы тратили 4000 рублей.

- Несмотря на то, что многие функции носимых устройств доступны и в смартфонах, ставропольцы видят определенное удобство в том, чтобы такие гаджеты были всегда при них. Особенно актуально это стало в период сниженной физической активности в прошлом году и в условиях изолированности отдельных групп людей, например, пенсионеров. В 2021 году можно ожидать усиление популярности носимых устройств за счет активного роста умных часов с закрытой операционной системой. Они не позволяют устанавливать сторонние приложения, как более продвинутые модели, однако имеют весь необходимый функционал и стоят существенно дешевле, - отметил директор МТС в Ставропольском крае Александр Сивакозов.