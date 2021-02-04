В Ингушетии семь детей отравились угарным газом

В Ингушетии угарным газом отравились девять человек. Среди них - семеро детей, сообщает республиканская прокуратура.

Сообщение об отравлении поступило ночью. Утечка была в многоквартирном доме в Назрани по улице Московская. В ходе осмотра квартиры было выявлено, что причиной ЧП послужила вентиляция тяги дымохода подъезда, сказано в оперативном сообщении МЧС.

Пострадавшие госпитализированы. Прокуратура начала проверку.

- В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки прокурором республики взяты на контроль, - сказано в сообщении.