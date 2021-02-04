На северо-осетинского полицейского, нанесшего побои человеку, завели дело

В Северной Осетии на 33-летнего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Ардонскому району, лейтенанта полиции, возбуждено уголовное дело. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе следственного комитета республики, подозреваемый в превышении полномочий с применением насилия (часть 3 статья 286 УК РФ) беспричинно ударил пассажира иномарки вечером 8 декабря 2020 года.

- В селении Коста сотрудники полиции, передвигаясь на ВАЗ-2114, остановили иномарку «Nissan Fuga», в которой были три местных жителя. При разговоре один из полицейских, будучи при исполнении должностных обязанностей, беспричинно применил физическое насилие к одному из пассажиров, причинив ему побои. Действовал в условиях, не создающих непосредственной опасности жизни и здоровью граждан и сотрудников правоохранительных органов. Либо условий, которые могли бы повлечь иные тяжкие последствия, - прокомментировали в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.