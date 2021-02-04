На Ставрополье обнаружили свалку с останками животных

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Инцидент произошел в Георгиевске. Там местные жители в районе городского озера обнаружили свалку с останками животных. Сколько времени они там лежат и кто решил, что природе не помешают пластиковые бутылки и кости животных, неизвестно.

По словам местных жителей, свалка пугает детей, пришедших на это место отдохнуть с родителями. Автор поста разместил в одном из пабликов фото с места событий.

- Живем в раи оне городского озера. Там организовалась непонятная свалка! Хотелось бы понять, как ее ликвидировать, кто может в этом помочь? Кто мог скинуть столько костеи животных, - интересуются жители Георгиевска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Георгиевском округе на днях машина скорой помощи застряла на перекопанной дороге.