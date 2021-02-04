Из Ставрополя в другие регионы и страны в 2021 году откроются новые авиарейсы

В аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод расширят географию полетов в другие регионы. Это станет возможно благодаря выделяемым из бюджета субсидиям. Об этом сообщает пресс-служба Минтранспорта края.

Так, например, в 2019 году воздушная гавань в Минводах обслуживала 21 направление, 2020 году — 28 направлений. Теперь должно стать 31 направление, пассажиры смогут улететь в Волгоград, Белгород, Курск, Элисту, Липецк, Ярославль и Чебоксары. Скоро восстановят перелеты в Ереван.

А из аэропорта в Ставрополе два раза в неделю самолеты будут летать в дагестанскую столицу Махачкалу.

Из Ставрополя в Сочи в 2021 году можно будет летать круглый год с частотой два раза в неделю. Также каждый день начнут летать лайнеры в Санкт-Петербург.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что самолет из аэропорта Домодедово 2 декабря не смог приземлиться в аэропорту Ставрополя из-за ухудшения видимости. Борт был направлен в Минеральные Воды.

Сначала пассажирам рейса S7 2135 обещали организовать трансфер. Но, по словам, жителя Ставрополя, их всех полчаса «держали в самолете, а после – посадили в автобус со сломанной дверью и оставили в аэропорту».