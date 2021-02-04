В Кисловодске на аварийных участках дорог установят новые камеры видеонаблюдения

В Кисловодске на самых аварийных участках дорог установят еще 4 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил глава курорта Александр Курбатов.

Он уточнил, что администрация города вместе с отделом ГИБДД составила список участков дорог, где чаще всего происходят аварии. В этих местах установят 4 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Все это делается для обеспечения порядка и снижения аварийности на дорогах курорта.

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