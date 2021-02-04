В селах Ставрополья повысится качество водоснабжения

Фото: Новоалександровского ГО

Сразу несколько объектов на территории Новоалександровского городского округа включены в инвестиционную программу ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", рассчитанную на 2020 - 2023 годы. Это позволит повысить качество обеспечения водой населения города Новоалександровска и ряда населенных пунктов округа. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Объекты централизованных систем водоснабжения будут обновляться уже в наступившем году.

Так, в планах Ставрополькрайводоканала замена изношенного участка водовода протяженностью 3 км от очистного сооружения станицы Новотроицкая до поселка Краснозоринский и села Раздольное.

Это позволит улучшить качество водопроводной воды в поселениях общей численностью более 3,5 тыс. человек.

Также будут реконструированы очистные сооружения Новоалександровска и участок водопровода в поселке Светлый.

В рамках инвестиционной программы повысят эффективность работы артезианских скважин хутора Первомайского, станицы Григорополисской и поселка Темижбекского, в которых в общей сложности проживает более 13 тыс. человек.

Отметим, что на капитальный ремонт системы водоснабжения Ставрополья только из бюджета края в этом году планируется направить 128 млн рублей. Ремонт коснется объектов водоснабжения населенных пунктов Андроповского, Изобильненского, Апанасенковского, Минераловодского округов, что повысит качество получаемой жителями этих территорий воды.