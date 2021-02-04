Еще в одном округе на Ставрополье установили светофоры на солнечных батареях

Первые автономные светофоры установлены в Благодарненском округе - 66 новых объектов появились на пешеходных переходах вблизи всех образовательных учреждений округа.

Встроенная солнечная панель позволяет новым светофорам работать автономно, им не требуется подключение к электросети.

Главное их назначение - предупреждать водителей о наличии пешеходного перехода. Световой сигнал хорошо заметен в любое время суток и в разную погоду. Это поможет обеспечить безопасность дорожного движения вблизи школ.

Работа по обустройству пешеходных переходов, расположенных рядом со школами продолжат и в этом году - планируется установить искусственные дорожные неровности и ограждения.

Всего по краю в прошлом году только на краевых дорогах установили 132 автономных светофора.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кисловодске на самых аварийных участках дорог установят еще 4 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил глава курорта Александр Курбатов.

Он уточнил, что администрация города вместе с отделом ГИБДД составила список участков дорог, где чаще всего происходят аварии.