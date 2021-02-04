На Ставрополье 6 февраля ожидают мокрый снег

В Ставропольском крае 6 февраля прогнозируют резкое похолодание и снегопад. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Уже 5 февраля в крае похолодает до 6-11 градусов, в Ставрополе - до 7. Возможен дождь и сильный ветер до 25 метров в секунду.

В ночь на 6 февраля температура опустится до минус 7 градусов. Осадки продолжатся, в некоторых районах пойдет мокрый снег. Днем непогода продолжится. В отдельных местах сохранится минусовая температура.

По состоянию на 4 февраля в Ставропольском крае нет территорий со снегом. Воздух прогрелся до 16 градусов. Облачно, ветер до 8 метров в секунду.