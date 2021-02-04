До минус 7: какой будет погода в выходные в Ставрополе и крае

Днем столбики термометров покажут от 3 до 13 градусов, местами ставропольцев ждет дождь, ветер 7−12 м/с, порывами до 20 м/с Фото: Юлия БАРАНОВА

Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные в Ставрополе. Так, на днях в ставропольском Ботаническом саду в феврале, раньше положенного, зацвели первые в этом году растения. Фотографии подснежников публикуют местные жители.

Из-за такого явления - ранней весны - ботаники и садоводы бьют тревогу. А другие горожане обеспокоены тем, не погибнут ли первоцветы, если в регион вновь придут морозы.

По словам синоптиков, пришедшее внезапно февральское тепло быстро сменится на Ставрополье метелью и минусовой температурой. Тепло еще порадует жителей края 4 февраля.

Прогнозируется, что воздух прогреется до 16 градусов.

Похолодает уже 5 февраля. Днем столбики термометров покажут от 3 до 13 градусов, местами ставропольцев ждет дождь, ветер 7−12 м/с, порывами до 20 м/с.

6 февраля, местами по региону ожидается мокрый снег. Температура может опуститься до -7 градусов. Утром будет от 0 до 5 градусов, туман и гололед. Ветер 6−11 м/с, порывами до 20 м/с.