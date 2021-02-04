Суд Георгиевска вынес приговор пенсионеру, бросившему гранату в соседей

Фото с места ЧП

В Георгиевском городском округе вынесли приговор пенсионера Алексею Тупаеву, бросившему гранату в соседей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

10 мая 2020 года в поселке Приэтокское 67-летнему мужчине не нравилась вечеринка у соседей. Пьяный житель пошел к ним, вооружившись гранатой. После недолгого разговора он бросил в сторону гуляющих снаряд. От взрыва никто не погиб, пострадали 12 человек.

- При взрыве ручной осколочной гранаты было повреждено и уничтожено имущество, исключающее возможность собственника использовать таковое по назначению, с учетом стоимости по восстановлению и исправлению поврежденного имущества, общий материальный ущерб составил 148 тысяч рублей, - сказано в сообщении прокуратуры.

Позже пенсионер вернулся с ножом. Он нанес не менее двух ударов по одному из потерпевших.

Мужчину задержали в тот же день. Против него возбудили уголовное дело по статьям "Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств", "Уничтожение чужого имущества", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Покушение на убийство".

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, назначил преступнику окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 10 000 рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших на общую сумму свыше 280 000 рублей, - сообщает прокуратура.