На Ставрополье появятся 30 медучреждений

На Ставрополье идет строительство нового корпуса детской краевой больницы, которое планируют завершить уже в 2021 году. Кроме того, в нашем крае намерены возвести корпус регионального онкоцентра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что его ввод в эксплуатацию должен начаться в 2024 году. Также в 2021 году также планируют приступить к строительству 30 медучреждений в 15 территориях края.

Из федерального бюджета для этого направляется 82 миллиона рублей при общей стоимости объекта более 5 миллиардов рублей.

Из них 25 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий должны быть введены в эксплуатацию до конца этого года.

Напомним, что на Ставрополье к 4 февраля от коронавируса привились почти 26 тысяч человек. За сутки прививку первым компонентом получили 2626 жителей края.