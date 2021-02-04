В Каспийске директор школы, кравший еду у младшеклассников, уволился

В Каспийске с поста директора третьей школы ушел Джафар Агаев. Ранее его уличили в краже еды.

О добровольном уходе с должности рассказал представитель мэрии.

- Джафар Агаев возглавляет школу №3 в городе Каспийске. Он сегодня по электронной почте отправил заявление об освобождении его от занимаемой должности директора образовательного учреждения, - сказал он.

В начале февраля экс-директора поймали во время выноса продуктов из школы. Еду купили на деньги муниципалитета, чтобы обеспечить бесплатным питанием младшие классы. Позже выяснилось, что это было еженедельной процедурой у Агаева.

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