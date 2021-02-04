На Ставрополье определили план по строительству медучреждений на 2021 год

В Ставропольском крае к концу 2021 года построят 25 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Еще пять объектов закончат позже, сообщил региональный министр строительства Валерий Савченко.

- Это будут современные объекты, которые помогут укрепить краевую медицину на очень важных направлениях. Их строительства ждут многие жители края. Сроки проведения работ и качество их выполнения должны быть у вас на постоянном контроле, - цитирует Савченко пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Медучреждения появятся в 15 территориях. Кроме того, в 2021 году идет строительство нового корпуса детской краевой больницы. Власти также планируют начать возведение нового корпуса краевого онкоцентра. По документам, его должны закончить в 2024 году.

До осени, помимо этого, построят 15 детских садов и 7 школ.