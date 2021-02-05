Иск Минздрава Ставрополья о 312 аппаратах ИВЛ отложили на 10 марта

Арбитражный суд Ставрополья отложил многомиллионный иск Минздрава к "Концерну "Радиоэлектронные технологии". Заседание назначено на 10 марта, следует из открытых данных.

Министерство подало в суд на компанию из-за поставок 312 аппаратов ИВЛ "Авента-М". 106 единиц оборудования должны были попасть во вторую больницу Ставрополя, еще 42 в клиники Пятигорска, 19 - в Невинномысск, 14 - в Светлоград. Подрядчик провалил срок поставки и установки оборудования. Решить проблему без суда не удалось.

Ведомство требует от концерна более 580 млн рублей. Часть суммы - это штраф и неустойка.

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