Шесть человек скончались за сутки от коронавируса на Ставрополье

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За последние сутки скончались шесть человек. Число умерших в регионе достигло 957.
Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 226 жителей края.
Число зараженных достигло 43619. Еще 217 пациентов за последние сутки победили болезнь. Число выздоровевших достигло 39122.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки прививку первым компонентом получили 2626 жителей Ставропольского края.