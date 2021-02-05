На Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболело 226 человек

Еще шесть пациентов скончались Фото: Алексей БУЛАТОВ

За вчерашний день, 4 февраля из-под меднаблюдения выписали еще 217 человек, которые выздоровели от COVID-19. Общее число тех, кто справился с болезнью за время пандемии составило в нашем крае 39122 человека.

По словам губернатора, растет число проведенных тестирований на коронавирус – их выполнено уже 1 миллион 258 тысяч.

Выявлены новые случаи заболевания. Так, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 226 человек. Число зараженных достигло 43619. Также за последний день жертвами болезни стали шесть пациентов, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме.

- Коронавирус опасен. Но меры профилактики, вакцинация остаются тем средством, которое поможет защититься от болезни.Об этом важно помнить, быть внимательными к своему здоровью. Берегите себя и не болейте! – обратился губернатор к землякам.