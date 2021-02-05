В Ставрополе дорогу по улице Перспективной реконструируют за 86 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе уже в этом году начнут ремонтировать улицу Перспективную. На эти цели город потратит 86 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Известно, что работы пройдут на участке от проспекта Российский до улицы Рогожникова, его длина составляет 828 метров. Он позволяет разделить транспортные потоки микрорайона, снизить число пробок и разгрузить улицу 45 Параллель.

Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, также строители предусмотрели строительство тротуар с плиточным покрытием. На этом участке планируют сделать две остановки общественного транспорта. Что необходимо для местных жителей и об этом ни раз жаловались в соцсетях.

Переустройство инженерных сетей и прокладка дождевой канализации сведут неудобства от непогоды к минимуму. Также на участке поставят две остановки общественного транспорта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье идет строительство нового корпуса детской краевой больницы, которое планируют завершить уже в 2021 году. Кроме того, в нашем крае намерены возвести корпус регионального онкоцентра.