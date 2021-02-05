На Ставрополье экс-сотрудника ОГИБДД наказали за мошенничество

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Инцидент произошел 12 сентября 2019 года в Благодарненском городском округе Ставрополья. Экс-инспектор дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы ГИБДД отделения ГИБДД Отдела МВД России по району Александр Козырицкий остановил легковушку.

Правоохранитель составил в отношении водителя два административных протокола за управление транспортным средством, не имеющим на то права и управление без страхового полиса.

Затем инспектор стал требовать 30 тысяч рублей за не составление протокола за якобы совершенное им административное правонарушение – управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Против правоохранителя возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Суд назначил Козырицкому штраф в размере 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком на два года.

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