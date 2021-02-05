В Дагестане найден и взорван крупный тайник террористов

В тайнике обнаружили семь зарядов для ручного гранатомета, мину и патроны различного калибра Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники Росгвардии обнаружили на территории Левашинского района Дагестана крупный тайник с боеприпасами. Силовики предполагают, что он принадлежал террористу, уничтоженному в 2017 году. Подробности сообщает пресс-служба объединенной группировки войск на территории Северного Кавказа.

По данным правоохранителей, в тайнике террористов было найдено целых семь зарядов к ручному гранатомету, а также 82-миллиметровая мина и 40 патронов различного калибра. Там же лежала экстремистская и религиозная литература.

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