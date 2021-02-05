На Ставрополье создадут новый курортный парк

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья встретился с главой Железноводска. По словам Евгения Моисеева, курорт в достаточной степени обеспечен лекарственными препаратами и медицинским кислородом для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

Доля свободных коек для лечения пациентов с COVID-19 составляет около 30%. С июля 2020 года в Железноводске действует лаборатория для тестирования на COVID-19.

На сегодняшний день, 5 февраля провели более 35 тысяч исследований. Одной из тем встречи стала работа санаторно-курортного комплекса Железноводска.

По словам градоначальника, после снятия «коронавирусных» ограничений на территории курорта открыты 22 здравницы.

В них обеспечивается необходимый уровень эпидемиологической защищенности, что гарантирует безопасность отдыха и оздоровления.

Губернатор поддержал прозвучавшую инициативу о дальнейшем смягчении введенных в период пандемии ограничений по размещению отдыхающих в здравницах. Соответствующие возможности будут прорабатываться краевыми органами власти с Роспотребнадзором.

- Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый год поток отдыхающих рос в процентном отношении на двузначные цифры. Это залог развития курортной отрасли, появления новых рабочих мест и роста уровня жизни на Кавминводах и в крае в целом, - отметил Владимир Владимиров.

В 2021 году на курорте начинается проектирование объектов, которые планируется реализовать при поддержке федерального центра. В частности, речь идет о строительстве канатной дороги на гору Железную.

Евгений Моисеев подчеркнул, что такой объект был запланирован еще в 1980-е, но реализация идеи оказалась отложенной на десятилетия.

Также в Железноводске планируется создание нового курортного парка общей площадью 1200 гектаров. К его проектированию тоже приступят в этом году.