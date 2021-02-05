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Вузы Ставрополья с 8 февраля перейдут на очное обучение

Учебные заведения должны обеспечить безопасное посещение пар
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Вузы Ставропольского края с 8 февраля выйдут на очное обучение. Соответствующий указ выпустил губернатор Владимир Владимиров.

- Руководителям государственных образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного, высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, обеспечить реализацию указанных образовательных программ с возможностью посещения обучающимися образовательных организаций, - сказано в распоряжении.

Руководители должны обеспечить безопасное проведение пар. За соблюдением указа следят министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко и зампред Правительства Ставропольского края Юрий Скворцов.