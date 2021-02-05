На Ставрополье от коронавируса к 5 февраля привились 26 тысяч человек

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 4 февраля иммунизирован 25917 человек.

За прошлые сутки прививку первым компонентом получили 2626 жителей края. Вторым компонентом, то есть полностью привит, 4361 ставропольчанин. Накануне завершил иммунизацию 291 человек.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 10151 человек, из них закончили вакцинацию 623. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За последние сутки скончались шесть человек. Число умерших в регионе достигло 957.

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