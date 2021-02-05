В Ставрополе рассказали, как проходят встречи в колонии во время пандемии

Родственников осужденных просят с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене сообщат дополнительно. Фото: Архив "КП"

Для предупреждения распространения коронавируса среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы Ставрополья сохраняется запрет на предоставление длительных свиданий в колониях края.

Краткосрочные свидания, в том числе с адвокатами проходят в специальных помещениях, оборудованных защитным стеклом, с обязательным наличием масок и перчаток и соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.

Также в колонии обязательно проводят влажную уборку с применением дезинфицирующих средств после каждого свидания. Кроме того, требуют наличие у родственников справки об эпидемиологическом окружении по месту жительства.

В колониях края категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из других государств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.

Кроме того, для недопущения случаев заноса и распространения заболеваний, вызванных коронавирусом, в учреждениях уголовно-исполнительной системы края организуется и реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Прием посылок, передач и бандеролей в учреждениях осуществляется согласно графику работы комнаты приема передач, но с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактически) мер.

Родственников осужденных просят с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене сообщат дополнительно.

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