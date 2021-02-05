Синоптики пообещали ставропольцам теплую погоду в будни

Краевой Гидрометцентр сообщил, когда на Ставрополье опять потеплеет. Улучшение погоды ожидается уже в будни.

- Вещи, зимние и осенние, должны висеть рядышком. Погода переменчивая. В выходные ожидается похолодание. А с понедельника начнется потепление. Следующая рабочая неделя - как минимум, до середины - будет теплой. Дневная температура будет в районе 10 градусов, - сказала ведущий синоптик Ставропольского гидрометцентра Светлана Пьянова.

В субботу в Ставропольском крае похолодает до -1 градуса. Пойдет снег, в отдельных районах - сильный. Образуется гололед. В воскресенье непогода сохранится. Температура упадет до -3 градусов.