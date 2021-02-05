На Ставрополье от COVID-19 привили более 28 тыс. человек

В Ставропольском крае ежедневно медики делают порядка 2 тыс. прививок. Только за последние сутки вакцину получили 2 115 человек. Общее число привитых первым компонентом в регионе достигло 28 032 человек, сообщили в минздраве региона.

Для более надежной защиты препарат «Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)» состоит из двух компонентов. Иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект.

Второй компонент, который вводится через 21 день после первой прививки, получили 4 660 человек. Из них 299 - за последние сутки.

Среди тех, кто привился от коронавируса, 11 264 – граждане в возрасте старше 60 лет. 1 113 из них получили препарат накануне. В этой возрастной категории 748 человек завершили все этапы вакцинации.

В регионе созданы достаточные запасы вакцины ГаммаКовидВак (Спутник V). За весь период на вакцинацию через Интернет записался 8 281 человек. Из них 468 - за последние сутки.

Запись на иммунизацию доступна:

на региональном портале государственных услуг 26gosuslugi.ru; на едином краевом портале здравоохранения zdrav26.ru; по телефонам регистратуры поликлиники по месту жительства и единому номеру «122».