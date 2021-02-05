На Ставрополье завершается восстановление школы после пожара

Фото: администрация Советского ГО

В здании пострадавшей от огня начальной школы МОУ СОШ № 1 Зеленокумска осталось завершить только ремонт фасада, что планируется уже в марте. Об этом сообщили в администрации Советского городского округа.

После капремонта всего здания вместо 6 рабочих кабинетов оборудовано 14, что позволило полностью уйти от второй смены. В школе создано 2 кабинета центра «Точка роста». Классы оснащены необходимой мебелью.

Напомним, что два года назад в здании начальной школы произошел пожар. Губернатор края принял решение о капитальном ремонте учреждения и выделил деньги из регионального бюджета.

В школе заменены окна, кровля, системы отопления, водо- и электроснабжения, установлено видеонаблюдение, пожарная сигнализация, санузлы. Отремонтировали спортивный зал, есть теперь и актовый зал со сценой.