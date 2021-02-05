Жительницу Ставрополя будут судить за махинации с валютой

В Промышленный районный суд Ставрополя направили дело против жительницы Ставрополя. Ее обвиняют в махинациях с валютой, сообщает пресс-служба суда.

С 2015 по октябрь 2018 года обвиняемая вместе с подельниками, используя фирмы-однодневки, заключала подложные контракты с заграничными компаниями. Затем они переводили валюту на счета предприятий-нерезидентов России. Исполнитель заказа позже оформлял документы, что поставил необходимое оборудование. Бумаги поставляли в кредитные учреждения и таможенные органы. Группа делала так, чтобы потом распорядиться средствами по своему усмотрению.

- В ходе предварительного расследования Д. вину в совершении преступлений признала в полном объеме, заключив соглашение о сотрудничестве с прокурором. В настоящее время идет подготовка к судебному разбирательству. Расследование уголовного дела в отношении ряда иных лиц, совместно с которыми Д. совершала преступления, продолжается, - сказано в сообщении суда.