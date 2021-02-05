Получить пенсии и социальные пособия в Банке УРАЛСИБ можно по «просроченным» картам

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» объявил о продлении карт с истекшим сроком действия до 1 июля 2021 года. Эта мера распространяется только на получение пенсионных и социальных выплат.

Держатели таких карт могут снимать средства в банкоматах любых банков. Главное условие – банк-партнер должен принимать карты с истекшим сроком действия.

Помимо этого, картами с ограниченным функционалом можно оплачивать покупки в POS-терминалах любого банка.

В пресс-службе Банка УРАЛСИБ также напомнили, что с 1 июля 2021 года все получатели пенсий и соцвыплат должны будут пользоваться национальной платежной системой «Мир». По требованию Банка России, с этой даты пенсионные и социальные выплаты могут зачисляться только на карты платежной системы «Мир».

Клиенты УРАЛСИБа должны успеть получить новые карты «Мир» до 30 июня 2021 года. Карты уже выпущены и привязаны к действующему счету, на который зачисляется пенсия или социальная выплата.

Все клиенты банка получают карту бесплатно по адресу, который пришел в СМС от Банка. Уточнить место получения также можно по телефону 8-800-250-57-57.

Заявления на перевод выплат на новую карту в другие инстанции подавать не нужно.

Клиенты Банка также могут сохранить прежнюю карту. Для этого следует бесплатно оформить карту «Мир» с новым счетом. А затем передать заявление по доставке выплаты на указанный счет в Пенсионный фонд, Фонд соцстрахования или Департамент труда и защиты населения.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»