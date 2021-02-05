Ставропольского военнослужащего за отказ мыть полы отправили на гауптвахту

Фото: пресс-служба Пятигорского военного гарнизонного суда

Случай произошел в одной из воинских частей на территории Ставрополья. Молодой военнослужащий Ибахаджиев отказался выполнить распоряжение дежурного по роте по наведению уборки на закрепленной за ним территории.

А если подробнее, не захотел мыть полы. Так, парень уклонился от исполнения обязанностей военной службы, предусмотренных ст. 192 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ.

Во время судебного заседания солдат признал себя виновным и раскаялся в содеянном.

Но этого было недостаточно: за совершение грубого дисциплинарного проступка, военнослужащему назначили дисциплинарное наказание в виде дисциплинарного ареста сроком на 25 суток с содержанием на гауптвахте. Об этом сообщает пресс-служба Пятигорского военного гарнизонного суда.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, как проходят встречи в колонии во время пандемии. Так, краткосрочные свидания, в том числе с адвокатами проходят в специальных помещениях.