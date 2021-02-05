На Ставрополье водителям рекомендуют отложить поездки в Грузию

На границе с республикой Грузия снова бушует непогода. По этой причине Госавтоинспекция приняла решение о запрете движения для большегрузных транспортных средств на федеральной автодороге А-161 «Владикавказ – Нижний Ларс - граница с Республикой Грузия» в обоих направлениях.

Запрет начал действовать с 5 февраля, до особого распоряжения. Об открытии движения будет сообщено дополнительно.

Ставропольская Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения воздержаться от въезда на территорию РСО-Алания, а также Республику Грузия.

В ближайшие часы ожидается усиление снежных осадков на территории всего СКФО.