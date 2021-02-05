«Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году

Участники проекта "Азбука интернета".

В 2020 году курс компьютерной грамотности по «Азбуке интернета» прошли 38 345 пенсионеров и инвалидов.

609 площадок в 47 регионах России организовали отделения ПФР - здесь получить необходимые знания смогли 17 925 человек. 3377 россиян прошли курс в региональных филиалах «Ростелекома» - в офлайн- и онлайн-форматах. Еще 17 043 человека из 26 регионов страны работе на компьютере и в интернете обучились в органах соцзащиты, отделениях Союза пенсионеров, Союза ветеранов, служб занятости, НКО и библиотеках.

Особенностью занятий в 2020 году стало неравнодушие преподавателей на местах, активный творческий поиск новых способов организации обучения в соответствии с эпидемиологической обстановкой в конкретном регионе. Так, кроме традиционных занятий с пенсионерами в классах, появились новые форматы: мобильные интернет-клубы, «Цифровой МФЦ», обучающие видеоролики; вебинары.

В период пандемии коронавируса пенсионеры и инвалиды оказались самыми уязвимыми группами населения, требования самоизоляции коснулись их в первую очередь. В этих условиях умение работать на компьютере и навыки работы в интернете стали важны как никогда.

Программа «Азбука интернета» - благотворительный проект «Ростелекома» и ПФР. Все материалы размещены в открытом доступе, использовать их в работе могут любые организации и частные лица, занимающиеся обучением пенсионеров работе на компьютере и в интернете. Свободный доступ к контенту делает получение знаний максимально доступным для всех, а учебное пособие может быть использовано в качестве самоучителя.

Учебное пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПФР и «Ростелекомом» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества - облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

ВАЖНО!

«Азбука интернета» пользуется популярностью благодаря продуманным и адаптированным для людей старшего возраста материалам. Программа хорошо зарекомендовала себя и показывает все большую эффективность. Работа над развитием проекта «Ростелекома» и ПФР продолжается, новые учебные и методические материалы, записи видеосеминаров для преподавателей будут размещены на сайте www.azbukainterneta.ru.