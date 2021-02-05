Военный суд Пятигорска вынес приговор пьяным солдатам

В Пятигорске рассмотрели дела в отношении рядовых Ширшова и Рыбалко. Оба военнослужащих были арестованы, сказано в сообщении военного суда города-курорта.

Оба солдата нарушили ФЗ "О статусе военнослужащих". В момент службы они были пьяны. Во время суда обвиняемые раскаялись, но это не помогло. Им дали по 15 суток ареста.

Ранее Пятигорский суд наказал двух солдат за отказ выполнять приказ. Ибахаджиев не стал мыть пол, а Бакаев отказался заступать в суточный наряд. За нарушение они просидят 25 суток на гауптвахте.