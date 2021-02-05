На Ставрополье 10-летний мальчик совершил ДТП на отцовской машине

Вопиющий случай произошел в Ипатовском городском округе Ставрополья. Там в столб электроопоры въехала легковушка. На место выехали правоохранители и сами удивились, увидев героя инцидента.

За рулем машины был водитель, которому едва исполнилось 10 лет. К счастью, мальчик отделался только испугом. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Родители пояснили, что мальчик воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и решил прокатиться вдоль улицы.

Но, в силу возраста и отсутствия опыта, не справился с управлением и въехал в препятствие. От дома горе-водитель отъехал около 30 метров.

По факту аварии назначена проверка, с родителями провели профилактическую беседу.