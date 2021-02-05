На Ставрополье 5 февраля обрушился град

Снимки оперативно опубликовали в соцсетях очевидцы Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители нескольких районов Ставрополья заметили нетипичное для февраля природное явление.

Так, например, в Невинномысске и в Кочубеевском районе сегодня, 5 февраля выпал град. Снимки оперативно опубликовали в соцсетях местные очевидцы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что начало февраля 2021 года выдалось парадоксально теплым для нашего региона. Местами по краю ставропольцы фиксировали температуру 19 градусов тепла, а кое-где успели показаться подснежники.

Краевой Гидрометцентр сообщил, когда на Ставрополье опять потеплеет. Улучшение погоды ожидается уже в будни.

- Вещи, зимние и осенние, должны висеть рядышком. Погода переменчивая. В выходные ожидается похолодание. А с понедельника начнется потепление. Следующая рабочая неделя - как минимум, до середины - будет теплой. Дневная температура будет в районе 10 градусов, - сказала ведущий синоптик Ставропольского гидрометцентра Светлана Пьянова.