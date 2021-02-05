В Пятигорске к 5 февраля замедлилась динамика заболеваемости коронавирусом

В Пятигорске развернули 795 специализированных коек для помощи пациентам с коронавирусом.

На сегодня из них свободны около 35%. Это связано с замедлением динамики заболеваемости COVID-19 и снижением доли пациентов с тяжелыми поражениями легких. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Владимир Владимиров сказал, что такие тенденции открывают перспективы для постепенного перевода в обычный режим работы некоторых больниц города, задействованных в оказании помощи коронавирусным больным.

Этот вопрос будет проработан руководством территории края с краевым Минздравом.

Губернатор Ставрополья также поручил проработать возможности для организации на базе медицинских организаций Пятигорска реабилитационных отделений для горожан, перенесших коронавирус.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае ежедневно медики делают порядка 2 тыс. прививок. Только за последние сутки вакцину получили 2 115 человек. Общее число привитых первым компонентом в регионе достигло 28 032 человек, сообщили в минздраве региона.

Для более надежной защиты препарат «Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)» состоит из двух компонентов. Иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект.