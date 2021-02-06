В Нальчике в результате пожара погибли пожилая женщина и ребенок

В Нальчике во время пожара погибли двое человек. Тела пожилой женщины и 11-летнего ребенка были найдены после тушения возгорания на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Ингушской.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, информацию о пожаре экстренная служба получила в 3:57 субботы. В пятиэтажке 30 метров было охвачено огнем. Пламя полностью уничтожило квартиру. Два человека погибли.

– В результате пожара погибла женщина 1939 года рождения и мальчик 2009 года рождения, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Причиной пожара, по сведениям Следственного комитета, стала неисправность электропроводки. Из-за нее загорелся холодильник. Пламя распространилось. Двум подругам погибшей 11-летней девочки удалось спастись с места пожара.