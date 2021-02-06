МЧС Ставрополья предупреждает о снегопадах, ветре и гололедице 6 февраля

На выходных 6 и 7 февраля придут обильные, но мокрые снегопады, штормовой ветер и похолодание Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Штормовой ветер, сильные снегопады, гололедица и падение температуры до -6 градусов. ГУ МЧС Ставрополья предупреждает о серьезном ухудшении погоды в субботу 6 февраля.

Экстренное ведомство ссылается на Гидрометцентр. По прогнозу синоптиков, скорость ветра может достигать 15-20 м/с. Осложнят ситуацию обильные и мокрые снегопады, туман, гололедица и налипание снега на дорогах.

– Существует вероятность возникновения происшествий не выше локального уровня, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, повреждением линий связи, ЛЭП, кровли, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения, – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС Ставрополья.

Жителей региона просят быть предельно осторожными. По возможности, лучше оставаться дома. Водителям рекомендуют ехать на малых скоростях, пешеходам – быть предельно аккуратными при пересечении проезжих частей. Из-за ветра также стоит опасаться вблизи деревьев и домов.

Отметим, что уже в понедельник погода на Ставрополье начнет улучшаться, а во вторник может потеплеть сразу до +10 градусов. Отметим, что к следующим выходным снова похолодает.