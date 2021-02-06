СК расследует отравление угарным газом семерых детей в Ингушетии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления двух семей угарным газом в Ингушетии. В результате ЧП помощь понадобилась семерым несовершеннолетним.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и ищут виновных.

Напомним, что из-за неисправности бытовых приборов 4 февраля в Назрани две семьи отравились угарным газом. Семерых детей пришлось госпитализировать в местную больницу. Летальных исходов, к счастью, удалось избежать.