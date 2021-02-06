В Ставрополе откроют первую площадку для санавиации

В Ставрополе появится первая вертолетная площадка для санавиации. Введение в эксплуатацию запланировано на конец февраля 2021 года. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

По словам чиновника, в крае планируется построить и оборудовать 15 подобных площадок. Возведение первой было начато в 2020 году в краевом центре. И объект уже почти готов – большая часть строительно-монтажных работ завершена.

Напомним, что санавиация начала работать на Ставрополье осенью 2020 года.