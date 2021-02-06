На 700 ставропольских ярмарках продано 10 тысяч тонн продуктов

В 2020 году на Ставрополье провели больше 700 ярмарок выходного дня. Благодаря комфортным условиям и низким ценам от производителей на них было продано 10 тысяч тонн продуктов на 800 миллионов рублей.

Как сообщили в краевом комитете по промышленности, торговле и лицензированию, каждую неделю от 300 до 700 местных производителей приезжали на специально оборудованные для ярмарок места. За год свежую домашнюю и фермерскую продукцию оценило порядка 150 тысяч человек.

План-график ярмарок на новый 2021 год уже утвержден. Каждые выходные они проводятся во всех муниципалитетах.