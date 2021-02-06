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Происшествия

В ДТП с маршруткой и внедорожником в Ставрополе пострадали 3 человека

Водитель авто пытался припарковаться у магазина, проигнорировав приоритетное право проезда маршрутного такси
Андрей ФАДЕЕВАндрей ФАДЕЕВ
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Фото: УГИБДД МВД по Ставропольскому краю

Фото: УГИБДД МВД по Ставропольскому краю

В Ставрополе на улице Ленина произошло ДТП с тремя пострадавшими. Маршрутка столкнулась с внедорожником, пытавшимся заехать на парковку. Подробности сообщает краевое управление ГИБДД.

ДТП произошло в субботу 6 февраля около 14:30. Водитель автомобиля Volkswagen, пытавшийся припарковаться у магазина, не пропустил маршрутное такси Ford Transit. От сильного удара внедорожник въехал в припаркованный Opel.

В результате аварии пострадали двое пассажиров маршрутки и пассажир внедорожника. Сотрудники дорожной полиции ведут проверку по факту происшествия.

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