В ДТП с маршруткой и внедорожником в Ставрополе пострадали 3 человека

Фото: УГИБДД МВД по Ставропольскому краю

В Ставрополе на улице Ленина произошло ДТП с тремя пострадавшими. Маршрутка столкнулась с внедорожником, пытавшимся заехать на парковку. Подробности сообщает краевое управление ГИБДД.

ДТП произошло в субботу 6 февраля около 14:30. Водитель автомобиля Volkswagen, пытавшийся припарковаться у магазина, не пропустил маршрутное такси Ford Transit. От сильного удара внедорожник въехал в припаркованный Opel.

В результате аварии пострадали двое пассажиров маршрутки и пассажир внедорожника. Сотрудники дорожной полиции ведут проверку по факту происшествия.