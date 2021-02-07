Ставропольские спортсмены привезли россыпь медалей с соревнований по спортивному туризму

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Сборная команда Ставрополья выступила на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях в Татарстане. Наш регион представляли воспитанники спортивной школы № 5 краевой столицы.

Одними из лучших с этой задачей справились ставропольские спортсмены.

По итогам 1 этапа Кубка России и Всероссийских соревнований среди юниоров в личном, командном и общекомандном зачёте завоевано 5 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

В личном зачете Маргарита Черникова завоевала две серебряные медали (в программе этапа Кубка России и на Всероссийских соревнованиях среди юниорок). Вместе с Софьей Паськовой они одержали победу в парных соревнованиях среди юниорок. В категории женщин эта же пара стала второй.

Еще одно серебро среди мужчин - у семейного дуэта, представленного тренером и воспитанником - отцом и сыном Геннадием и Романом Медведевыми.

В соревнованиях среди групп наша мужская и женская команды, а также команда юниоров заняли высшую ступень пьедестала.

В общекомандном зачете сборная Ставрополья заняла первое место в соревнованиях юниоров и второе место среди взрослых туристов. По результатам состязаний Евгений Савенко, Никита Швабауэр и Николай Дьяченко выполнили норматив мастера спорта России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что юные спортсмены Ставрополя каждый год добиваются высоких результатов на соревнованиях самых разных уровней.

В этом году, несмотря на обстановку, они принесли городу 50 наград. Среди них 19 золотых медалей, столько же серебряных и 12 бронзовых. В ряду спортсменов - начинающие единоборцы, рукопашники, тхэквондисты, каратисты, прыгуны в воду, спортивные туристы и ориентировщики, радиоспортсмены.