В школы и детсады Ставрополя дополнительно закупили свыше 550 рециркуляторов

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставропольские школы и детские сады дополнительно закупили 557 рециркуляторов для обеззараживания воздуха, 626 бесконтактных термометров, а также СИЗ и составы для дезинфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что перед началом учебного года в школы и детсады краевого центра поступило около 2,5 тысяч рециркуляторов.

В период коротких школьных каникул с 3 по 7 февраля предпринимаются усиленные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Во всех помещениях проводится дезинфекция с использованием специальных средств, проверяется работа рециркуляторов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболело 224 человека. Число зараженных достигло 44073. Также за последние сутки не удалось спасти пятерых пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших за весь период пандемии достигло 968. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.