Минздрав Ставрополья прокомментировал информацию о разрухе в больнице для лечения COVID-19 Георгиевска

На днях в соцсетях и стали активно распространять видео и фотографии якобы о нынешнем состоянии отделения для лечения больных новой коронавирусной инфекции Георгиевской районной больницы.

Как удалось выяснить «КП-Северный Кавказ», «яблоком раздора» стали видеоматериалы, которые были актуальны максимум летом прошлого года. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения прокомментировали этот инцидент:

- Зачем это делается сейчас - непонятно, так как в начале осени больница для всего отделения, перепрофилированного в марте 2020 года под оказание помощи пациентам с коронавирусом, получила 20 новых кроватей, прикроватные тумбочки к ним, полные комплекты постельных принадлежностей: матрасы, подушки, одеяла. Было закуплено новое постельное белье. От местных предпринимателей в отделении установлены пять холодильников – в каждой палате.

Также там добавили, что районная больница участвует в программе модернизации первичного звена здравоохранения и рассчитывает до 2024 года провести капитальный ремонт всех отделений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе проверят медперсонал больницы, где скончался новорожденный. Инцидент произошел недавно в одной из больниц Ставрополья. Там местная жительница состояла на учете у врача по беременности.

По ее словам, женщину ничего не беспокоило, беременность протекала благополучно. Однако 25 января стало трагическим днем в ее жизни.