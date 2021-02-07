На Ставрополье на борьбу с паводками направили более 1,1 млрд рублей

На Ставрополье в прошлом году потратили более 1,1 миллиарда рублей на борьбу с паводком. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минприроды. Так, расчистили более 22 километров русел «проблемных» рек Калаус, Карамык, Суркуль, Чла, Невинка. Выполнили капремонт гидротехнических сооружений на реке Ладовская балка.

Также установили автоматические гидрологические посты с модулем оповещения и создали мобильное приложение системы «Водные объекты».

Министр Андрей Хлопянов заявил, что в этом году на противопаводковые мероприятия выделили 452,9 миллиона рублей. Планируется провести работы по расчистке русел рек Джемуха, Грязнушка и Золотушка.

Напомним, что крупнейший за полвека паводок на Ставрополье произошел в 2017 году. Многие жители коая тогда боялись покидать дома, опасаясь мародеров, но стихия не оставила выбора. В первую очередь вывозили матерей с детьми и инвалидов.

Жители пытались не только спастись сами, но и спасти хоть какие-то вещи, перекладывая их на верхние этажи и чердаки. Забрать порой не успевали даже деньги и документы.