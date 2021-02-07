На Ставрополье 7 февраля прогнозируется сильный снег

По данным регионального Гидрометцентра, 7 февраля ожидается очень сильный снег, а также налипание мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Жителям региона советуют соблюдать осторожность при нахождении на улице!

Особое внимание обращать на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев;

Ставропольским водителям рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

Пешеходам тем временем следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по прогнозу синоптиков, скорость ветра может достигать 15-20 м/с. Осложнят ситуацию обильные и мокрые снегопады, туман, гололедица и налипание снега на дорогах.