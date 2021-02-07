На Ставрополье к 2024 году построят первый в России подземный санаторий

На Ставрополье к 2024 году построят первую в России подземную лечебницу. Там можно будет принять сухие радоновые ванны, которые помогают при сердечно-сосудистых и неврологических заболеваниях.

Санаторий планируют построить в Железноводске. Он станет уникальным в России. Известно, что таких объектов всего пять в Европе - в Австрии, Франции и три грота в Италии.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на ставропольских курортах: в Кисловодске и Железноводске скоро появятся еще четыре санатория и отеля.