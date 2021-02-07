В Ставрополе в парке Победы умерла лошадь

Инцидент произошел сегодня, 7 февраля, в парке Победы Ставрополя. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказала читательница, которая гуляла по парку.

По ее словам, лошадь застали перед входом со Шпаковской.

- Кто-то хотел прокатиться на ней. Мы пошли налево, а они, видимо, по правой аллее. Застали их в глубине парка, они возвращались к выходу, но уже без пассажиров. Лошадь в тот момент лежала, вокруг нее бегали хозяева. Кто-то из тех, кто слушал лошадь, заявил, что у животного остановилось сердце. С чем это связано - с переохлаждением, недоеданием или возрастом - не понятно, - рассказала ставропольчанка.

По ее словам, когда выяснилось, что кобыла мертва, отдыхающих в парке стали отгонять.